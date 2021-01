Lorena Carvalho e Lucas Lucco reprodução do instagram

Publicado 11/01/2021 17:29

Rio - Esposa de Lucas Lucco, Lorena Carvalho revelou que o nome do bebê que espera não será mais Lucas, conforme anunciado no mês passado. Grávida de sete meses, ela falou sobre a decisão através de seu Instagram Stories, nesta segunda-feira, e anunciou o novo nome escolhido.

"Foi uma saga. Tinham vários nomes que gostava, vários nomes que o Lucas gostava. E a gente não tinha encaixado um. No último mês, a gente tinha definido que o bebê se chamaria Lucas, mesmo nome do papai. Começou a ficar um pouco confuso, porque meu irmão também se chama Lucas. E aí todo mundo que a gente ia falar sobre o bebê e assuntos relacionados com o bebê, a gente tinha que especificar. O mesmo quando ia falar do meu marido", disse ela.

A sugestão da mudança partiu de Lucas Lucco. "Eu falei: 'amor, é isso. Tá mais que escolhido'. A gente ficou mais confortável com o nome assim. E o nome do nosso bebê será Luca. A gente gosta muito do nome Lucas e queríamos uma variação", destacou.

Lorena ainda falou sobre o significado de Luca. "Significa 'luminoso', o iluminado, aquele que traz luz. Ele veio depois de uma tempestade que a gente tinha vivido, com a minha primeira perda gestacional, o Luca chegou trazendo luz, esperança e amor".