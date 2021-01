Vitão e Luísa Sonza Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:44 | Atualizado 12/01/2021 10:45

Rio - Menos de nove meses após anunciar o fim de seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, Luísa Sonza revelou o desejo de casar com o atual namorado, o cantor Vitão.

fotogaleria

Publicidade

Em uma brincadeira no Instagram, onde respondia as suposições dos seguidores, a cantora confirmou o desejo de casar. “Pretende se casar com o Vitão”, perguntou o seguidor, que recebeu uma resposta positiva da cantora.

“Verdade, né? Eu namoro pra casar mesmo, senão nem começo", escreveu Luísa.

Publicidade

Outras confissões

Na caixinha de perguntas, a cantora também respondeu outras dúvidas dos seguidores. Luísa negou que fosse mais carinhosa que Vitão e confirmou que está muito feliz ao lado do amado.

Publicidade

Em outro momento, Luísa também negou que tivesse traído. Depois do fim do relacionamento com Whindersson, essa especulação ganhou força entre os fãs do ex-casal.