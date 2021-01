Flávia Alessandra reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 13:00 | Atualizado 12/01/2021 13:51

Rio - Flávia Alessandra aproveitou bem as férias de fim de ano. Depois de dias em Angra dos Reis ao lado da família e de amigos, a atriz compartilhou a volta à rotina. Com um look neon e barriguinha de fora, Flávia postou um vídeo que mostra seu primeiro treino de 2021 na academia.

Ao som de “Pump Up The Jam”, a atriz se dedicou à série de exercícios. Na legenda, Flávia brincou sobre a dificuldade de retomar os trabalhos. “Neon power. Tirando o atraso do corpo! (Mas ninguém sabe, segredo nosso”, escreveu.

Segredo ou não, mesmo sem malhar, a atriz continua mostrando um corpo escultural e sempre definido. As fotos de biquíni das férias estão aí para provar.