Publicado 12/01/2021 13:38

Rio - A viagem para ilha privativa ainda é assunto mesmo depois de ter acabado. Dessa vez, foi a própria Bruna Marquezine que resolveu reviver os momentos no lugar paradisíaco, alugado em conjunto com Thelminha, Rafa Kalimman e Manu Gavassi.

fotogaleria

Em seu Instagram, a atriz abriu o álbum de viagens e mostrou cliques inéditos da viagem. Com looks elegantes e poses de biquíni, Bruna comentou sobre a saudades que sente do lugar onde passou férias e virada de ano.“Estou vivendo a fase de negação ainda”, brincou.Vale lembrar que o nome de Bruna foi um dos assuntos mais comentados dessa terça-feira, mas por outro motivo. O jogador de futebol Neymar, ex da atriz desde 2018, desarquivou as fotos da época do relacionamento dos dois. Sobre o caso, Bruna ainda não comentou nada.