Publicado 12/01/2021 16:50 | Atualizado 12/01/2021 16:51

Rio - Considerada musa da marquinha, Denise Dias revelou que vai fazer um seguro de seu bumbum. A atriz e modelo considera essa parte de seu corpo um patrimônio, já que ela tem sua própria linha de moda praia e lingerie, além de ser contratada por outras marcas.

"Já estou em contato com meu corretor de seguros que vai fazer uma avaliação dos meus rendimentos para poder fazer um cálculo do seguro e acionar uma seguradora específica. Não serei a primeira a fazer esse tipo de apólice, jogadores de futebol, cantores e modelos já fazem para garantir seu patrimônio, que no meu caso é meu bumbum!"