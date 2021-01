Natacha Horana curte as férias nas Ilhas Maldivas Divulgação

Rio - Após passar uns dias em Dubai, a bailarina do Faustão Natacha Horana está aproveitando uns dias de descanso nas Ilhas Maldivas. No local, a loira está acompanhada do namorado. A identidade do rapaz, no entanto, ainda não foi revelada.

"Primeira vez que fui para Dubai. Ficamos dois dias, mas meu sonho sempre foi conhecer o paraíso de Maldivas. Então, vamos ficar uma semana aqui", conta Natacha.

A beldade ainda revela como faz para conseguir pagar as viagens. "Já vou guardando uma parte do dinheiro que recebo das campanhas e publiposts. Me planejo financeiramente para viajar em Janeiro. Volto renovada", explica.

As férias da bailarina terminam em fevereiro, quando voltam as gravações do 'Domingão do Faustão', na TV Globo.