Marcos Mion vai à praia com a família

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 19:28 | Atualizado 12/01/2021 19:28

Rio - Marcos Mion esteve na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste terça-feira, acompanhado da família. O apresentador se divertiu ao lado dos filhos, Romeo, de 15 anos, Donatella, de 12, e Stefano, de 10, e da mulher, Suzana Gullo.

fotogaleria

Publicidade

Com um short estampado, o apresentador da Record TV exibiu sua barriga tanquinho.

No entanto, na saída do local, a camisa usada por Mion chamou a atenção. Ela tinha a marca RenovaBR. É o nome de uma escola de formação política, capitaneada por Luciano Huck. Segundo a descrição da escola no site, ela prepara pessoas comuns de diversas origens e ideologias para renovar a democracia brasileira.