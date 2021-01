Emma Roberts Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 09:51 | Atualizado 13/01/2021 09:51

Rio - Emma Roberts deu à luz ao seu primeiro filho, o pequeno Rhodes, em 29 de dezembro do ano passado. Mas só agora, a atriz de Hollywood compartilhou sua primeira foto com o bebê. Aos 29 anos, a sobrinha da atriz Julia Roberts, brincou sobre o momento da chegada do filho na legenda da foto. "Obrigada, 2020, por acertar em uma coisa. Nossa luz brilhante Rhodes Robert Hedlund", escreveu.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, felicitações de amigos famosos como Taylor Lautner, Reese Witherspoon e Ashley Tisdale, que escreveu: "Eu acabei de curtir duas vezes. Parabéns, linda".