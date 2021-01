Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:33 | Atualizado 14/01/2021 10:36

Rio - Lívia Andrade parece mesmo ter ficado mordida após as acusações de ser amante de Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix. A história rendeu tanto que não bastou a apresentadora dizer que irá processar influenciadora Pétala Barreiros, ex-mulher do empresário e mãe dos filhos dele. Agora, os seguidores perceberam uma indireta de Lívia, que parece ser endereçada a Pétala.