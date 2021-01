Duda Reis reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:42 | Atualizado 14/01/2021 13:44

Rio - Duda Reis usou seu Instagram Stories, nesta quinta-feira, para contar que esteve na Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo. Aos prantos, a atriz agradeceu o apoio das advogadas e da equipe que a atendeu no local. Uma delas é a ex-BBB Gizelly Bicalho, que se ofereceu para representá-la sem cobrar pelo trabalho. Ela esteve no local para fazer uma denúncia contra Nego do Borel.

"Eu acabei de sair da delegacia. É um misto de sentimentos que eu estou sentindo. Em primeira mão eu gostaria muito de agradecer as minhas advogadas, a Isabella e a Gizelly", disse Duda, que continuou:"Por todo o acolhimento que eu recebei da delegacia da mulher e das minhas advogadas, obrigada. E obrigada por todo apoio que eu recebi de vocês".

