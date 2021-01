Lorena Vieira e Rennan da Penha Reprodução Instagram

Publicado 14/01/2021 16:39 | Atualizado 14/01/2021 16:46

Rio - DJ Rennan da Penha está querendo reatar seu romance com Lorena Vieira. O músico até contratou um avião que carregava a faixa 'Lorena, volta para mim'. A aeronave sobrevoou a praia nesta quinta-feira.

No Instagram, ele também se declarou para a amada. "Com ela a vida tem momentos incríveis. Com ela todos meus sonhos são mais possíveis. Lucros invisíveis são melhores. Separados somos fortes, juntos imbatíveis. Lorena, volta", escreveu ele.

