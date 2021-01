Marcela Mc Gowan Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 19:32 | Atualizado 14/01/2021 19:34

Rio - Marcela McGowan abriu o jogo sobre sua bissexualidade durante um bate-papo com os fãs, através do Instagram Stories. A médica, que assumiu seu romance com a cantora Luiza recentemente, contou que se relaciona com mulheres desde a adolescência.

"Fico com mulher desde os 15 anos, mas sempre muito escondido. Talvez seja a primeira vez que isso não seja escondido", comentou ela.

A loira ainda disse que a inciativa para o romance entre as duas partiu dela. "Mas eu achava que ia ser só uns pegas, só uns beijos", confessou.

