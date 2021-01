Marcius Melhem e Dani Calabresa Reprodução

Publicado 15/01/2021 07:38 | Atualizado 15/01/2021 07:48

Rio - Marcius Melhem move uma ação de indenização por danos morais e materiais contra Dani Calabresa. De acordo com o colunista Maurício Stycer, do "Uol", a ação foi protocolada nesta quinta-feira, na Vara Civil de São Paulo. No documento, Melhem apresenta mensagens de áudio e texto que, segundo ele, comprovariam a intimidade entre ele e Dani Calabresa entre 2017 e meados de 2019.

Ainda de acordo com Stycer, o advogado de Melhem, Marcello de Camargo Teixeira Panella, diz na ação que o tratamento de Dani a Melhem "é absolutamente incompatível com aquele esperado de uma sedizente vítima de assédio".

"O tom jocoso e íntimo era constante no tratamento entre ambos. Entre autor e ré eram comuns as brincadeiras, inclusive de natureza sexual. Mas nada aí havia de constrangedor, abusivo ou imposto", continua o texto.

"Tais manifestações, com efeito, se davam no âmbito da livre esfera de vontade de dois adultos, solteiros, maiores e capazes. Sob essa ótica nada há a ser recriminado ou censurado; frise-se, não sendo cabíveis quaisquer juízos de valor a respeito".

A revista "Veja" revelou detalhes da ação na noite desta quinta-feira. De acordo com a revista, Melhem pede uma indenização de R$ 200 mil, que promete doar à Associação de Assistência a Criança Deficiente (AACD) caso vença.

Ele também cobra todo o custo do tratamento psicológico que fez entre fevereiro e dezembro de 2020, no valor de R$ 46.400,00. Ele também pede uma retratação pública de Dani Calabresa.

Sobre a acusação de assédio sexual, Melhem diz no documento que trocou "beijos e carinhos, de forma absolutamente consensual" com a atriz. Ainda de acordo com o texto do advogado, a ação busca mostrar que "a relação pessoal e profissional entre o autor e a ré se manteve harmoniosa, com a mesma afetuosidade, nos meses e nos anos seguintes".

"Ora, fosse verdade o veiculado na Piauí, não seguiria a ré requisitando conselhos pessoais e profissionais ao autor. Fosse verdade, não teria a ré encaminhado dezenas de áudios carinhosos ao autor, enaltecendo-o nos âmbitos pessoal e profissional. Fosse verdade, não teria enviado áudios e mensagens para comentar e divertir-se com situações inusitadas por ela vivenciadas", escreveu o advogado, de acordo com o "Uol".

As advogadas que representam Dani Calabresa e outras funcionárias da Globo entraram com um pedido de investigação de Marcius Melhem no Ministério Público no dia 17 de dezembro. Elas também pretendem entrar com um processo criminal contra o ator por ele ter divulgado os áudios de uma conversa com Dani e um pedido de indenização por danos morais à atriz.

A "Veja" procurou as advogadas de Dani Calabresa, mas elas não comentaram a ação de Marcius Melhem.