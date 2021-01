Claudia e Sophia Raia Reprodução Instagram

Rio - Sophia Raia completou 18 anos e ganhou um presente fofo da mãe nesta sexta-feira. Claudia Raia compartilhou uma retrospectiva narrada por ela e cheia de afeto em homenagem à filha, fruto do relacionamento com Edson Celulari, que chega a maioridade.

"18 anos da minha caçulinha! Que orgulho da mulher que você está se tornando, filha! Feliz aniversário, meu amor", escreveu ela na legenda do vídeo postado, que mostra imagens do nascimento e da infância da menina. A própria Cláudia é quem narra a declaração de amor. No vídeo, Claudia se emociona ao falar da filha, sua grande companheira.

A filha, claro, ficou emocionada com o vídeo da mãe e retribui o carinho com uma declaração de amor. "Eu estou aos prantos a meia hora, mãe. Obrigada pela parceria, cumplicidade, exemplo e amor infinito. Ser sua filha é o meu maior presente! Te amo", escreveu a jovem.