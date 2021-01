Yasmin Brunet Reprodução

Publicado 15/01/2021 15:50

Rio - Yasmin Brunet não ficou satisfeita em mostrar apenas a paisagem paradisíaca do México em suas fotos. Nas redes sociais, a modelo compartilhou um clique de biquíni em uma caverna na região. Na foto, é possível ver algumas das muitas das tatuagens que Yasmin coleciona pelo corpo.

De férias, a modelo está no México na companhia do namorado, o surfista brasileiro Gabriel Medina. Oficialmente juntos desde abril do ano passado, o casal, que contraiu coronavírus no mesmo período, passou o período de isolamento social junto e se acostumou a trocar declarações de amor pela internet.