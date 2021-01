Talita Younan e o marido João Gomes Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2021 16:02 | Atualizado 15/01/2021 17:45

Rio - Depois de ostentar um dos barrigões mais comentados da internet nos últimos meses, Talita Younan finalmente deu à luz Isabel, sua primeira filha. "Nasceu! Isabel é muito muito muito linda. Tá mamando neste momento", escreveu a mamãe nos stories do Instagram. A bebê é fruto do relacionamento da atriz com João Gomez, filho de Regina Duarte.

O casal, que está junto há pouco mais de um ano, oficializou a união no civil no final de 2020. João já e pai de João Gabriel e Antônio, frutos de seu relacionamento com a também atriz Regiane Alves.

Reprisando na Globo, Talita interpreta K1 em 'Malhação - Viva a Diferença'.