Publicado 15/01/2021 18:24 | Atualizado 15/01/2021 18:29

Rio - Gusttavo Lima postou no Stories, do Instagram, fotos dos cilindros de oxigênio que comprou para enviar para Manaus em meio a crise do sistema de Saúde da capital do Amazonas por conta da pandemia de covid-19.

Mais cedo, o sertanejo já havia revelado a compra dos cilindros para enviar aos hospitais e disse que estava resolvendo a logística. "Estamos desenhando toda a logística e sábado estará chegando em Manaus 150 cilindros de oxigênio. Estou com todos vocês, manauaras", escreveu o cantor, na ocasião.

"Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Assim seguimos com bondade e amor ao próximo!!! Ei, Manaus, estamos com vocês. Parabéns a todos que estão ajudando!!!", completou.