Reprodução do Instagram

Por iG

Publicado 18/01/2021 10:05 | Atualizado 18/01/2021 10:08

São Paulo - Claudia Raia participou, neste fim de semana, do "Altas Horas", da Globo. Ao falar sobre a pandemia, a atriz pediu que os fãs levem a sério a Covid-19. No palco da atração, ela criticou quem permanece com discurso negacionista, alegando que a Covid-19 não é uma doença grave e que os imunizantes não são seguros.