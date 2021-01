Carolina Dieckmann Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:35

Rio - Carol Dieckmann aproveitou o calor do verão para desfilar mais um look de biquíni à beira da piscina. Em ensaio postado no Instagram, a atriz fez caretas com um tomara-que-caia verde. Na legenda, Carol, que também se arrisca na música e poesia, se dedicou em uma rima inspirada no clima e no contexto social do país.

"Primeiramente: VACINA. segundamente: dar a volta por cima. terceiramente: piscina. e por fim, é tudo só pra completar a rima, desse poeminha de carolina", escreveu a atriz.

Nos comentários, Carol foi elogiada tanto pela forma física quanto pelo texto. "Como você faz para ser tão linda???", brincou uma seguidora.

Reprise

E, para quem sente saudades de ver a atriz atuando, é possível acompanhar seu trabalho em 'Laços de Família', de segunda a sexta no 'Vale a Pena Ver de Novo', da Globo. Carol interpreta a protagonista Camila, que vive um relacionamento conturbado com a mãe Helena, vivida por Vera Fischer.