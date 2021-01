Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:58 | Atualizado 18/01/2021 12:03

Rio - Aos 41 anos, Karin Hils, ex-integrante do Rouge, abriu o coração, neste fim de semana, para falar sobre assuntos pessoais, como a relação com as demais integrantes do ex-grupo e sua orientação sexual. Ao ser questionada se já havia tido relacionamentos com mulheres, a cantora usou os Stories do Instagram para dizer que teve mais sorte com as mulheres que homens.