De biquíni fio-dental, Deborah Secco renova o bronzeado em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Deborah Secco e sua filha, Maria Flor, estiveram na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. As duas se divertiram no local e não resistiram: tomaram um banho de mar juntinhas para espantar o calorão. Com um chapéu de palha, óculos escuro e um biquíni branco fio-dental, a atriz esbanjou boa forma. Maria Flor, de 5 anos, é fruto da relação de Deborah com o ator Hugo Moura.

