Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:14

Rio - Um dia antes dos participantes do Big Brother Brasil 21 começarem a ser revelados, Tiago Leifert usou seu Instagram Stories para falar sobre os palpites dos internautas em relação aos participantes do Camarote. O apresentador explicou que ser muito famoso não é um critério na hora da escolha.

"Vi os chutes de vocês, são muito bons, tem vários chutes interessantes. Mas acho que a imensa maioria dos chutes são todos iguais, vocês vão sempre em gente muito famosa, com um número de seguidores absurdo. O critério dos chutes é gente muito, muito famosa. Mas não é esse o nosso critério, como vocês sabem! Pode ter gente muito famosa lá dentro, com milhões e milhões de seguidores? Claro que pode! Mas não é só isso, as vagas não serão todas preenchidas assim", explicou o apresentador do reality.

Ele ainda continuou: "A gente procura convidados. São pessoas que se destacaram nas mais diferentes áreas, têm diferentes tamanhos, diferentes impactos e diferentes regiões. Isso que vocês têm que olhar. Os chutes estão muito concentrados em um perfil único, mas tem mais coisa! A gente não olha famoso, lembrem-se disso! São convidados!", completou.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa no dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, ficarão confinados e isolados por 15 dias em um hotel por causa da pandemia da Covid-19.