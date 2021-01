Livinho chora e diz que está bem Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:39 | Atualizado 19/01/2021 07:43

Rio - Livinho se calou após assustar seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira, com um vídeo em que aparece dizendo que está sendo seguido por alguém e depois com um outro vídeo, em que pede socorro em um local escuro e mal iluminado.

Bya Gabarron, mulher do cantor, disse que ele passou por um "livramento" mas não deu mais detalhes sobre o que aconteceu. Muita gente especulou que Livinho estava promovendo uma ação de marketing para o lançamento de uma nova música, o que foi negado por sua gravadora.

Ainda assim, o cantor ganhou 1,5 milhão de seguidores no Instagram apenas seis horas após postar as imagens em que aparece pedindo socorro. Atualmente, ele está com 9,9 milhões de seguidores na rede social. Muita gente passou a seguir o cantor na esperança de alguma resposta sobre o que aconteceu com ele. No entanto, nada foi explicado. Se foi golpe de marketing, parece que deu certo.