Flávia Alessandra Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 08:33 | Atualizado 19/01/2021 08:36

Rio - Feliz da vida, Flávia Alessandra, de 46 anos, posou de maiô multicolorido em uma cachoeira. A atriz compartilhou a foto refrescante nesta segunda-feira com os seus mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

A atriz surgiu se esticando nas pedras e curtindo a àgua limpa da cachoeira. Além do maiô, usou também óculos escuros para proteger a visão dos intensos raios de sol. Na legenda, usou apenas o símbolo do arco-íris para combinar com a estampa do modelito de veraneio.

Em seguida, claro, os seguidores fizeram muitos elogios a atriz. "Linda demais, tanto quanto a paisagem", afirmou uma. "Sempre maravilhosa, deusa", disse outro. "Deu até vontade", escreveu uma terceira sobre a vontade de seguir os passos de Flávia em um dia tão quente.