Por iG

Publicado 19/01/2021 08:47 | Atualizado 19/01/2021 08:52

São Paulo - Após Duda Reis acusar Nego do Borel, seu ex-noivo, de agressão e estupro, Anitta, conhecida por ser amiga do cantor, deixou de segui-lo

Em um perfil de fofoca no Instagram, um internauta alfinetou Anitta , dizendo que a amizade dela com Nego não era sincera. "Só acho que, então, não era uma amizade sincera da parte dela. Por mais que a gente erre, amigo jamais sai do nosso lado".