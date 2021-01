José Loreto Reprodução

19/01/2021

Rio - José Loreto é mais um famoso que adere a brincadeira de "Verdade ou Mentira" no Instagram. E seus seguidores aproveitaram para fazer perguntas íntimas ao ator nesta terça-feira. Dentre elas, se o ator "já falhou na cama".

Honesto e direto, o ator comentou deu uma resposta positiva à pergunta. "Quem nunca?", rebateu Loreto junto a uma foto sua sem camisa e de calça branca enquanto fazia uma pose sensual sobre a cama.

Atualmente, o ator está no ar na reprise de "Flor do Caribe", no horário das 18h. A trama foi exibida originalmente em 2013, pela Rede Globo.

