Rio - Marcelo Adnet está curtindo muito a filha recém-nascida e não esconde isso. O ator e humorista da Rede Globo postou, na manhã desta terça-feira, fotos com a pequena Alice e encantou os seguidores do Instagram.

Nas fotos, Adnet aparece fazendo duas selfies com a pequena de 1 mês e meio de vida. Em uma dos registros, ele faz graça e dá uma mordidinha na bochecha da filhota, que nasceu em 6 de dezembro e é fruto do relacionamento com Patrícia Cardoso

