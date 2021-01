Bianca Andrade e Fred reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:40

Rio - Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Fred revelaram como descobriram a gravidez no canal da youtuber, nesta terça-feira. Os dois confessaram que o bebê foi planejado, o contrário do que muita gente imagina.

"Vários amigos nossos disseram que pode ser muito difícil (engravidar), então eu até falei: 'Vamos ter mais acompanhamento, fazer uns exames'", disse ele.

A ex-BBB também confessou que não desconfiou que estava grávida. No entanto, ela teve alguns sintomas. "Lembro que seus seios ficaram sensíveis e você até achou que fosse por uma cola que usou com uma roupa. Aí a onda vermelha, a menstruação não vinha e eu lembro de falar: 'vê isso, linda'", relembrou Fred.

Com a descoberta do bebê, no fim do ano passado, a primeira a saber a notícia foi a mãe de Bianca. "Naquele momento, passou o filme da minha vida. Eu criança, eu sonhando com isso, achando que não ia conhecer o amor da minha vida, querendo ser mãe solo, aí isso acontecendo com alguém que eu amo tanto...", se declarou a youtuber.

