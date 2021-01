Bruna Marquezine: corte "médio a longo, com camadas bem baixas e bem leves" divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:50

Rio - Bruna Marquezine celebrou o fato de não ter nenhum amigo no elenco do 'Big Brother Brasil 21', da Globo, que estreia na próxima segunda-feira, dia 25. É que ano passado a atriz torceu e fez muito mutirão para sua melhor amiga, Manu Gavassi, continuar até o fim do reality.

fotogaleria

Publicidade

No Twitter, Bruna brincou ao responder uma fã. "A Bruna Marquezine treinando nos Stories com a serenidade de quem não tem amiga no BBB pra surtar esse ano", escreveu a internauta.

A atriz, então, respondeu: "Simm! Obrigada, Senhor!"