Boninho Divulgação/TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 16:38

Rio - A poucos dias da estreia do "Big Brother Brasil 21", Boninho decidiu postar nas redes sociais, nesta quarta-feira, mais uma dica do que o público pode esperar. No vídeo, o diretor de TV da Rede Globo desvendou uma charada que ele mesmo publicou no sábado e acabou criando uma nova.

No sábado, Boninho postou um vídeo com números e letras que representavam a inicial de cada um dos 20 participantes desta edição. Desta vez, o diretor revelou apenas que 14 participantes estarão "dentro da casa". Na legenda do post, ele ainda brincou com o público: "Como vocês pediram".

Com início previsto para o dia 25 de janeiro, o "Big Brother Brasil 21" conta com 20 participantes confirmados. Nesta terça-feira, a Rede Globo anunciou o instrutor de Crossfit Artur, a cantora Karol Conká, o fazendeiro Caio, a atriz Carla Diaz, o professor João Luiz, a influenciadora digital Camilla de Lucas, o modelo Arcrebiano e a cantora Pocah, a advogada Juliette, o comediante Nego Di, a modelo Kerline, o ator Lucas Penteado, a psicóloga Lumena, o canto Rodolffo, o doutorando em Economia Gilberto, a youtuber Viih Tube, a dentista Thaís, o cantor Projota, a consultora de Marketing Digital Sarah e o ator Fiuk.