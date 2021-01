Lady Gaga canta o hino nacional dos Estados Unidos na posse de Joe Biden Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 20/01/2021 17:25

Washington - Lady Gaga cantou o hino dos Estados Unidos durante a cerimônia de posse de Joe Biden como presidente nesta quarta-feira (20). Ela foi acompanhada pela banda dos fuzileiros navais e vestiu um blazer preto com uma saia vermelha bastante volumosa. Um broche dourado de uma pomba carregando um ramo também chamou atenção no look da artista.



No Twitter, no nome de Gaga esteve entre os mais comentados. Por lá, internautas elogiaram a performance da cantora. "Odiar a Lady Gaga nesse momento deve ser muito difícil!", comentou um. "E cabe a Lady Gaga derrubar o governo Bolsonaro", brincou outra.

"Há alguns anos, Lady Gaga estava na porta do Trump no momento em que ele foi eleito, protestando. Hoje, ela está em Washington cantando o hino nacional na posse de Joe Biden", comentou uma terceira. Vale lembrar que a cantora foi uma forte oposição ao governo de Donald Trump.



"Para todas as mulheres, e todos os homens com filhas, irmãs e mães, todos, não importa como você se identifica, agora é sua chance de votar contra Donald Trump, um homem que acredita que a fama dele lhe dá o direito de agarrar uma das filhas de vocês, ou irmãs, ou mães, ou esposas, por qualquer parte do corpo delas", disse ela em comício na véspera das eleições em Pittisburgh, na Pensilvânia.



Confira a performance de Lady Gaga:



