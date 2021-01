Grazi Massafera reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:46

Rio - Grazi Massafera está curtindo uns dias de descanso em Fernando de Noronha com o namorado, Caio Castro e a filha, Sofia, de sua união com Cauã Reymond. No Instagram, nesta quarta-feira, ela compartilhou momentos da viagem com os internautas.

fotogaleria

Publicidade

A atriz publicou uma foto em que aparece de biquíni e abraçando uma árvore. "Sigo abraçando essas senhoras pelo caminho", escreveu a loira, de 38 anos.

Em seguida, ela postou outras fotos posando em meio à natureza.