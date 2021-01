reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 19:30

Rio - Após arrancar suspiros dos internautas com suas fotos de biquíni, Luísa Sonza compartilhou cliques coladinha com o namorado, o cantor Vitão, no Instagram, nesta quarta-feira. Os dois estão em Fernando de Noronha e foram clicados pelo fotógrafo Iaponã. Nas imagens, o casal mostrou muita sintonia e esbanjou sensualidade.