Cleo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 20:50

Rio - Cleo não esconde sua empolgação ao ver Fiuk, no elenco do 'Big Brother Brasil 21', da Globo. A atriz e cantora tem movimentado as redes sociais em apoio ao irmão. Ela, inclusive, quis saber de Boninho, diretor do reality, o motivo de ter ficado fora da atração, já que seus amigos estão todos confinados.

"É o seguinte: meu irmão tá no 'BBB'. Meu Deus, isso não é um treinamento. E ainda tem a Viih Tube, que é atriz do meu filme. Minha mana, Pocah, com quem eu tive o prazer de cantar. Carla Diaz, minha querida, a gente tava combinando de fazer vários projetos juntas. Karol Conká, minha diva perfeita. Essa galera tá toda no 'BBB' e a única coisa que eu penso é: 'Boninho, por que eu não tô no 'BBB?'", perguntou ela, através de seu Instagram Stories, nesta quarta-feira.

Na rede social, Cleo também voltou a demonstrar seu apoio ao irmão. " Irmão, eu tô aqui torcendo por você. Se alguém mexer com você aí, eu pulo o muro do Projac. Se você ficar merda, eu pulo o muro também e te trago pela orelha. Espero que você consiga mostrar pra todo mundo que é um cara fofo e de verdade", concluiu.

