Por O Dia

Publicado 21/01/2021 08:38 | Atualizado 21/01/2021 08:42

Rio - Reservada quanto a vida pessoal, Sasha Meneghel postou um clique raro de biquíni nesta quarta-feira. De férias em Tulum, região paradisíaca do México, a filha de Xuxa mostrou a beleza em fotos elegantes e recebeu elogios nas redes sociais.

Sasha mostrou que o "portunhol" está em dia e fez uma legenda engraçadinha para os registros em que aparece usando um óculos retrô e os cabelos presos. "Quero tacos (veganos) e batatas fritas. Aproveitando as férias", escreveu misturando o espanhol e o português.

Os fãs, claro, deixaram muitas mensagens positivas a Sasha. "Tão linda quanto a mãe. Amo", disparou uma. "Plena e linda", comentou outro. E teve gente que lembrou a possível participação dela no 'BBB 21' : "E geral achando que ela estava no hotel do BBB, a gata está na praia pleníssima dando close e tiro de beleza, enfim... Que perfeita! Princesa".