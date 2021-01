Isabella Santoni e Rachel Apollonio Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 09:36

Rio - Isabella Santoni, curtiu o dia de sol para realizar um dos esportes que mais gosta: o surf. A atriz, que volta às telinhas da Globo na próxima reprise de "Malhação - Sonhos", não estava sozinha, pois contou com a presença da amiga e influencer fitness Rachel Apollonio.

As duas posaram juntas à beira-mar. Com as suas respectivas pranchas, elas mostraram que o "shape" e o bronzeado estão em dia. Isabella, que chamou a praia de "QG do surfe", e Rachel ainda compartilharam outros momentos divertidos do dia em suas contas do Instagram, utilizando a ferramenta Stories.

