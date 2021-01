Raissa, Selfie, Lipe, Jakelyne e Mariano Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:12 | Atualizado 21/01/2021 10:17

Rio - Jakelyne e Lucas Selfie compartilharam, nas redes sociais, registros de um reencontro de amigos da 'Fazenda'. Na reunião, os casais Jakelyne e Mariano, e Lucas e Raissa, se uniram a Lipe, o novo solteiro do pedaço. Após pedir a ex, Yá Burihan, em casamento durante o confinamento e em rede nacional, o relacionamento dos dois chegou ao fim no último fim de semana. Mas, ao que parece, o influenciador digital tem se esforçado para seguir em frente.

fotogaleria

Publicidade

Durante um churrasco realizado na última quarta-feira, Lipe posou de forma divertida ao lado dos dois casais de amigos.