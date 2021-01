Thaynara OG posa de biquíni pela primeira vez nas redes sociais Reprodução Internet

Publicado 21/01/2021 14:59

Rio - Com o bom humor que lhe é característico, Thaynara OG resolveu brincar ao falar sobre uma traição sofrida em um relacionamento. Ao ser perguntada, nos stories do Instagram, se já havia vivido um relacionado aberto, Thay foi enfática: "Já, claro que já. A pessoa só esqueceu de me contar que era um relacionamento aberto", disse, de forma debochada.

"Aí ficava à vontade, um chifre adoidado", completou a influenciadora digital.

Solteira após o fim do seu relacionamento com o sertanejo Gustavo Mioto, Thay foi flagrada em um restaurante no Maranhão com o ex na semana passada. Resta saber o ex-casal planeja uma volta ou se os dois resolveram se encontrar só como amigos.