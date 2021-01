Nego do Borel Reprodução

Publicado 22/01/2021 09:16 | Atualizado 22/01/2021 09:50

São Paulo - Nego do Borel está no foco dos holofotes por conta de toda a polêmica envolvendo Duda Reis. A influencer prestou queixa contra o cantor alegando que foi vítima de agressões, ameaças e estupro de vulnerável. Ela conseguiu até mesmo uma medida protetiva contra o ex. Em meio esse cenário, o funkeiro lançou a música Recomeçar na madrugada desta sexta-feira (22).

"Eu sei que são muitas pessoas que gostam de mim e acreditam no meu trabalho. Esses dias têm sido difíceis, fazia tempo que eu não parava para compor uma canção. Então, eu parei e deixei meu coração falar. A partir de hoje eu quero fazer só o que eu mais amo, que são minhas músicas e trabalhar bastante", Nego do Borel postou no Stories.

"Essa música relata muito o que eu estou passado, o que eu estou vivendo. É uma música que eu deixei meu coração compor", ele continuou e anunciou o lançamento do clipe da canção às 12h de hoje. Após isso, ele compartilhou trechos do vídeo que será lançado, nos quais ele canta sozinho e com um filtro preto e branco.

"Eu sei que errei, mas quem nunca teve erro algum. Coração vagabundo, mas eu tenho um. Sei que estou preso no passado atormentando minha mente, mas vou fazer diferente tudo isso daqui para frente. Vim lá de baixo, mas não vou cair fácil assim", diz um trecho da nova música de Nego do Borel.