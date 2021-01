Ygona Moura tem piora no estado de saúde Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 08:55 | Atualizado 22/01/2021 09:03

Rio - A família de Ygona Moura informou nas redes sociais que o quadro de saúde da influenciadora digital piorou nas últimas horas. Ygona está intubada por conta de complicações da covid-19. "Ela ainda está em estado grave, de ontem para hoje começou a ter febre. Está bem complicado o caso dela, mas para Deus nada é impossível. Voltou a pedir que todos continuem orando", dizia a mensagem publicada nos Stories de Ygona.

A influenciadora recebeu críticas nas redes sociais por não ter respeitado o isolamento social. As críticas começaram depois que os fãs encontraram um vídeo em que Ygona fala da sua "rotina de aglomerações". A cantora Inês Brasil defendeu a amiga e pediu orações. "Aglomerei mesmo e recebi bem para isso", disse a influenciadora.

"Vamos rezar por ela e por todas as pessoas que estão com covid-19. Independente do que ela falou, que atire a primeira pedra quem nunca errou", afirmou Inês Brasil.