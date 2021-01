Yá Burihan Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 14:36 | Atualizado 22/01/2021 14:37

Rio - Após anunciar a separação do ex-'Fazenda' Lipe Ribeiro, a influenciadora Yá Burihan veio a público agradecer o carinho dos fãs. Além de comunicar a separação, Yá demonstrou estar sofrendo muito com o término, além do fato de ter acabado de ser pedida em casamento pelo rapaz. Após admitir, em um pronunciamento no Twitter, de que a relação tinha acabado por um erro seu, muitos seguidores deduziram que Yá traiu Lipe enquanto o rapaz estava no confinamento.

Nos stories do Instagram, a influenciadora digital agradeceu os presentes e o apoio dos fãs. "Queria muito agradecer aos meus fãs que estão lotando a minha casa com flores e cartas todos os dias... Juro por Deus que esse carinho é o que me dá forças. Podem ter certeza que estou recebendo todo o amor e oração que vocês estão me mandando. Vocês são a melhor coisa que já me aconteceu! Sintam-se abraçados", escreveu.