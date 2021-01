Gabi Martins e Tierry reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 15:01 | Atualizado 22/01/2021 15:07

Rio- Tierry matou a curiosidade dos fãs sobre seu relacionamento com Gabi Martins, na noite de quinta-feira. O cantor respondeu várias perguntas dos internautas, através do Instagram Stories, e deu detalhes do namoro deles.

Ao ser questionado como foi a primeira vez do casal, o dono do hit 'Rita' revelou:"Foi uma química gigante. Aí eu falei assim: 'tô lascado, é aqui que eu quero ficar'", divertiu-se.

Publicidade

Tierry também relembrou o primeiro encontro com Gabi. Mas deixou claro que não passou de alguns beijos. "A gente dormiu na mesma cama, mas não fizemos nada. Ela disse: 'você me respeita, que estou te dando confiança'. E não rolou nada, só o beijo mesmo. De dez minutos esse beijo", contou.

Por fim, o cantor disse que os dois estão se adaptando ao namoro, mas que está tudo certo entre eles. "Está tudo ótimo, graças a Deus. Óbvio que no início do relacionamento a gente tem uma série de coisas que a gente vai se adequando, [coisas] que um não gosta no outro e tal e a gente vai conversando".

Publicidade