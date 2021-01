Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Reprodução/Fernanda Paes Leme

22/01/2021

Rio - Bruno Gagliasso está em Fernando de Noronha. O ator foi conhecer sua mais nova propriedade na ilha, a pousada Maria Flor Noronha. Na viagem, Bruno levou os dois filhos mais velhos Títi e Bless: frutos do relacionamento com a apresentadora Giovanna Ewbank. Pai coruja convicto, Bruno postou fotos do filho, que posou de óculos escuros.

"Se liga no style do meu filho! Ele tá ligado que é lindo. By dinda", escreveu Bruno fazendo referências à amiga e autora das fotos Fernanda Paes Leme, que também é madrinha do pequeno.