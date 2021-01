Simone e Simaria Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:12 | Atualizado 22/01/2021 19:14

Rio - Após o sucesso da canção 'Foi Pá Pum', Simone e Simaria lançam a segunda parte do DVD 'Debaixo do meu telhado', gravado na casa de Simone, em Alphaville (SP), na próxima sexta-feira, dia 29. No novo trabalho das coleguinhas, os fãs vão poder conferir três músicas inéditas, entre elas “Carro do Ovo”, em parceria com Tierry.

fotogaleria

Publicidade

“Meus amores, estamos explodindo de tanta felicidade em ver que vocês estão curtindo muito o nosso novo trabalho. Ele foi feito com tanto amor e carinho e, com certeza, essa é a melhor recompensa que vocês podem nos dar. Obrigada”, agradece Simaria.

Grávida de oito meses, Simone fala sobre a saudade dos palcos. “A Saudade do palco e dos nossos fãs está gigante e, hoje, o que nos aproxima deles é a nossa música. Alegra meu coração saber que estamos juntos de alguma forma”.