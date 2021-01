Henri Castelli Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 23/01/2021 13:18 | Atualizado 23/01/2021 13:24

São Paulo - Depois de se emocionar e desabafar durante entrevista ao "Fantástico", na qual relatou sobre seu processo de recuperação após a agressão sofrida dias antes do réveillon, em Barra de São Miguel, região metropolitana de Maceió, Henri Castelli esteve em um espaço dermatológico, nesta semana, em São Paulo.

Após a consulta, a profissional, que também atende Helô Pinheiro, Eliana e Lívia Andrade, publicou uma foto em que aparece ao lado do protagonista da novela "Flor do Caribe". "Ontem foi dia de encontrar esse querido amigo. Conte comigo nesse processo de recuperação. Tudo vai ficar bem. Que a justiça seja feita!", disse Kátia Volpe. Em seguida, o ator respondeu: "Amo! A melhor médica e amiga!".

Para quem não acompanhou o jornalístico da Globo no último domingo, Castelli relatou que teve a mandíbula fraturada e passou por cirurgia para a colocação de um fio de aço na região. "Estou fazendo terapia para tentar me acalmar. Quando encosto no travesseiro, parece que estou tomando um soco. Tem risco de eu ter sequelas". Já o defensor dos suspeitos alegou legítima defesa.