Publicado 23/01/2021 17:23

Rio - Duda Reis apareceu no Instagram neste sábado e encantou os fãs. Alguns internautas aproveitaram a ocasião para alfinetar Nego do Borel.

"Jane, por que choras?", brincou a atriz na legenda. "Por que choras, Nego do Borel", rebateu um fã, fazendo referência ao funkeiro.

Este comentário na foto de Duda não foi o único sobre o ex-noivo. “Uma mulher quando descobre que merece mais, fica iluminada”, escreveu uma seguidora.

Há poucas semanas, Duda Reis decidiu terminar o noivado com Nego do Borel sob a justificativa de que foi agredida e traída por ele. A atriz também revelou que o funkeiro a estuprou enquanto estava inconsciente. Ele admitiu que a traiu em diversas ocasiões, mas negou as outras acusações da atriz.