Publicado 24/01/2021 09:57 | Atualizado 24/01/2021 10:01

Rio - Não foi só Dado Dolabella que criticou Caio Castro , que comemora o aniversário de 32 anos na ilha de Fernando de Noronha. Os internautas do Twitter também cancelaram o ator pela programação da celebração durante a última semana: pesca na ilha e passeio de barco com aglomeração. O nome do global foi parar entre os assuntos mais comentados neste fim de semana.

O ator, que está de férias com a namorada, a também atriz Grazi Massafera, e amigos rebateu comentários de seguidores que criticavam a pescaria em Noronha, o que gerou revolta e cancelamento. Na foto, postada durante a semana, Caio aparece segurando um dourado e comentando "hoje tem sushi". Questionado se o animal seria solto por uma seguidora, ele responde que iria “comer ele”. “Mas você vai ser cancelado”, disse outra seguidora do ator. “Mas não vou passar fome”, retrucou Caio.



Muitos internautas também o comentaram o fato de Caio, Grazi e os amigos estarem sem máscara no barco. Na imagem postada no Instagram, o ator aparece ao lado de pelo menos 15 pessoas, todas elas se abraçam e sorriem sem máscara. Apenas uma delas usa o item, que é indispensável durante a pandemia, que parece ser funcionário do barco.



"Caio castro, Grazi massafera e muitos amigos sem máscara como se não houvesse pandemia e quem é exposto ao risco de se contaminar com a Covid? O pobre do dono do barco, o único de máscara", destacou um.

