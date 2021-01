Cristiano Araújo Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 14:29

Rio - Neste domingo, 24 de janeiro, Cristiano Araújo, que já deixa saudades há seis anos, completaria 35 anos. Em homenagem ao legado do cantor, que deixou sua marca na história da música brasileira, a Som Livre presenteia o público com um projeto especial que trará um conteúdo musical inédito deixado pelo artista.



Músicas não lançadas na voz de Cristiano Araújo e outras faixas do cantor ganharão regravações e feats com grandes nomes em um projeto especial. A Som Livre, junto ao produtor musical Blener Maycom e o pai de Cristiano Araújo, João Reis, estão realizando um "garimpo" de todo o conteúdo deixado pelo cantor para compor o repertório. No time de artistas convidados já estão confirmados Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, o irmão do cantor, Felipe Araújo, e Bruno & Marrone. As gravações em estúdio começam nos próximos meses e o lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano nas plataformas de música. Enaltecendo o projeto, todo o processo de gravação em estúdio será captado para um documentário.



"O legado e as saudades deixadas pelo Cristiano são muito especiais, ele foi uma pessoa de muita luz e que transbordou felicidade por onde passou. Nossa homenagem através deste projeto, abraçado carinhosamente por sua família e artistas amigos, é uma forma de eternizar sua obra e permitir que suas músicas continuem tocando no coração do público", declara Tatiana Cantinho, Head de Artístico & Repertório da Som Livre.



Enquanto a produção ainda está no forno, para presentear os fãs nessa data especial, será exibida neste domingo (24), às 20h, a versão completa do DVD "In The Cities", gravado ao vivo em Cuiabá no ano de 2014, no canal do Cristiano Araújo do YouTube. Nas plataformas de música, a Som Livre disponibilizou hoje uma compilação com os maiores sucessos do cantor, entre eles estão "Maus Bocados", "Caso Indefinido" e "Cê Que Sabe".