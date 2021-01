Por IG - Gente

Publicado 24/01/2021 14:43

Rio - Apreendida em Brasília no ano passado, a cobra Naja kaouthia passou por maus bocados, mas agora pode experimentar a fama. O animal é uma das estrelas do novo lipe de "Bum Bum Tam Tam", do MC Fioti, que virou o hit da CoronaVac.



O clipe, lançado no sábado (23), foi gravado dentro do Instituto Butantan, que acolheu a serpente em agosto de 2020, para divulgar a vacina. No gravação, Fioti dança ao lado dos funcionários da instituição e de cobras em exposição no Museu Biológico do Butantan.



Além de acolher a serpente, que é considerada uma das mais venenosas do mundo, o Butantan também salvou a vida de Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, criava o réptil em casa, em um suposto esquema de tráfico de animais silvestres.



Na gravação de "Vacina Butantan" é possível conhecer o novo lar da serpente, onde ela está desde dezembro. Confira: