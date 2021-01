Mariana Xavier MARCOS H.CARVALHO

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 16:10

Rio - A atriz Mariana Xavier rebateu as críticas que recebeu sobre seu corpo em um vídeo ao lado do namorado, Diego Braga. No ar em "A Força do Querer", deixou claro que se sente bem com a forma do próprio corpo.

"Minha barriga virou assunto num vídeo que postei na semana passada dançando com o Diego Braga. As pessoas andam tão acostumadas a ver gente fake, posada, filtrada e editada que, quando olham um corpo real, principalmente em movimento, existindo e se exibindo sem preocupação de buscar o look ou o ângulo mais favoráveis, se assustam. Alguns perguntaram e outros já concluíram que eu estava grávida, afinal, para exibir uma barriga grande daquela, de top, sem pudor, só mesmo gestante, né? Porque aí pode. Aí tem explicação. É aceito. É bonito", disse a artista à coluna de Patrícia Kogut.

Publicidade

A artista, que costuma postar conteúdos sobre aceitação do próprio corpo, confessou que se sentiu mal com os comentários. "Quando eu decidi postar o vídeo, eu nem liguei para o meu corpo, porque só o que eu via era uma energia deliciosa de um casal se amando e se divertindo enquanto cuidava da saúde. Mas, depois dos comentários sobre a minha 'gravidez imaginária', o tamanho da minha barriga passou a saltar aos meus olhos. Eu cheguei a me perguntar se deveria ter postado o vídeo. Por isso quem é dos movimentos #bodypositive e #bodyneutrality bate tanto na tecla: não comente o corpo do outro. Por melhor que seja a nossa autoestima, a gente não passa ilesa. Eu já estou com minha noção de valor bem consolidada, então, envergo, mas não quebro. Passou. Continuarei exibindo meu corpitcho livre por aí apesar dos julgamentos. Mas, para quem está com a autoimagem mais fragilizada, determinados comentários podem fazer um estrago e tanto", afirmou.